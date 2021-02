A causa della sospensione del flusso idrico in località Tufano, comunicata da ACEA Ato 5 S.p.A., per la giornata di domani mercoledì 3 febbraio 2021, il Sindaco Daniele Natalia ha emesso apposita Ordinanza per ordinare la chiusura della scuola dell’infanzia e primaria del plesso di Tufano per il giorno 3 febbraio 2021.