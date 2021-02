Ti piace scrivere? Partecipa al V Concorso Letterario “Città di Artena”

Indetto dall’Associazione Culturale FERAO, il concorso di poesia e narrativa breve è a tema libero. Le iscrizioni entro il 30 Aprile.

L’Associazione FERAO ha indetto il 5° Concorso Letterario “Città di Artena”, nato con l’intento di incentivare la produzione di opere letterarie inedite da parte di scrittori italiani e stranieri senza limiti di età. Due le sezioni in gara: poesia e narrativa breve. Il concorso è a tema libero.

In palio ci sono 200 euro per ogni primo classificato. Ai secondi e terzi andrà la targa ricordo. Le due opere non vincitrici che riceveranno particolari attestazioni di merito da parte dei giurati riceveranno una menzione speciale. Per tutti i concorrenti un diploma di partecipazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà a giugno nella città di Artena (RM).

Gli scritti, in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 30 aprile 2021 tramite posta elettronica, posta ordinaria, corriere o consegnate a mano come da bando disponibile sul sito feraoblog.worpress.com dove si può scaricare anche il modulo di adesione che dovrà essere accompagnato dagli allegati indicati. Per ulteriori informazioni: 333 448 5006 – 349 053 3570 – associazioneferao@gmail.com