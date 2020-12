“Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. Ringrazio a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale per il lavoro che in tutti questi anni hai svolto con responsabilità, dedizione e competenza”. Questa la frase riportata sulla targa che l’amministrazione comunale di Artena ha voluto donare ad Orsola Lanna che in questi giorni dopo 41 anni di servizio presso l’ente comunale ha raggiunto la meritata pensione, negli ultimi 20 anni è stata la responsabile del Suap.

“Con Orsola ci lascia una dipendente che difficilmente verrà rimpiazzata – spiega il vice sindaco Loris Talone – una persona unica, sempre disponibile e cordiale con tutti, le vera memoria storica della nostro comunità. Una persona che ha messo sempre il senso della responsabilità davanti al suo agire quotidiano. Rivolgo i miei personali auguri e quelli dell’amministrazione ad Orsola Lanna che dopo oltre 41 anni di servizio presso il nostro ente ha raggiunto la meritata pensione” – conclude.