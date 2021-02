Poste Italiane assume personale: posizioni aperte per i neolaureati

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Poste Italiane è alla ricerca di personale da inserire in organico: ecco tutte le informazioni.

Poste Italiane assume personale: posizioni aperte per neolaureati

Con oltre 150 anni di storia alle spalle, Poste Italiane è certamente una delle più grandi aziende nel nostro Paese. Attiva con 12.800 Uffici Postali, impiega attualmente circa 130 mila dipendenti e conta 35 milioni di clienti, Parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, Poste Italiane rappresenta da sempre una realtà lavorativa dinamica e stimolante e soprattutto un’opportunità molto interessante per chi è alle prime armi e desidera intraprendere un’esperienza formativa altamente professionalizzante. Non a caso, l’azienda è alla ricerca di laureati da meno di 12 mesi disponibili a lavorare come Junior Developer. In particolare, l’offerta di lavoro è rivolta a candidati neolaureati in Matematica, Ingegneria, Cyber Security, Statistica e Filosofia. Le nuove risorse saranno inserite tramite stage della durata di sei mesi all’interno della struttura Digital, Technology & Operation (DTIO).

Si tratta del luogo ideale per acquisire solide competenze di programmazione e partecipare in modo attivo allo sviluppo di progetti basati su architetture cloud native. Non solo, il candidato avrà l’occasione di collaborare con un team giovane e dinamico, con la possibilità di esprimere le proprie idee e tutta la propria creatività. La risorsa sarà inoltre affiancata costantemente da un tutor, che ne seguirà il percorso guidandola verso il raggiungimento degli obiettivi. L’opportunità di lavoro è quindi rivolta a giovani dinamici e proattivi, desiderosi di intraprendere un percorso dal valore altamente formativo e professionalizzante.

Come fare per candidarsi

La posizione aperta e i relativi requisiti necessari possono essere approfonditi o consultati direttamente sul sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione dedicata alle “Carriere”. Per candidarsi bisognerà registrarsi e compilare il form online.