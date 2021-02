Dopo Roma e Fiumicino, il Colonnello sta per fare un’altra fermata in zona. Un nuovo ristorante KFC sta arrivando nella città attraversata dalla “Via del Mare”. Questo il post apparso sul profilo Instagram ufficiale della nota catena di fast food.

KFC apre battenti a Pomezia: posizioni di lavoro aperte

La nota catena di fast food KFC arriva a Pomezia. Ufficialmente, secondo quanto si apprende dai profili social, aprirà venerdì dalle 11 alle 22, in pieno rispetto delle norme anti covid. Con quella di Pomezia, la cui sede sarà in via del Mare al civico 16, quella di KFC sarà l’ennesima apertura che porterà diversi posti di lavoro.

Le figure ricercate

Le figure ricercate, secondo quanto si legge sul sito, sono due: Team Member e Team Member Cook.

Team Member

Vende ai clienti i prodotti KFC seguendo le indicazioni degli standard aziendali. Prepara prodotti fritti (i.e. patatine) e le altre tipologie di prodotti in maniera efficiente, efficace e conforme agli standard mantenendo, nel mentre, pulite e ordinate le attrezzature e gli utensili utilizzati

REQUISITI SPECIFICI