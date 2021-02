Atletico Terme Fiuggi – Città di Campobasso 1 a 2: ciociari sconfitti in casa

Non basta il cuore all’Atletico Terme Fiuggi che si vede superare di misura dal Città di Campobasso. La capolista vince 2-1 ma trema sul manto erboso di un Capo I Prati dove l’undici fiuggino ha regalato una delle più belle prestazioni dell’anno. La squadra di Incocciati, sostituito quest’oggi in panchina per squalifica dal suo secondo Romondini, ha infatti regalato novanta minuti di grande qualità, intensità e gioco. Gli ospiti, salvati da un Cogliati oggi in giornata di grazia, sono infatti stati messi all’angolo per lunghi tratti del match.

La cronaca

I primi minuti vedono un Atletico Terme Fiuggi subito coraggioso. I rossoblu iniziano subito al piccolo trotto cercando di emergere, come di consueto, attraverso il fraseggio. Il possesso così è sin da subito a favore dei padroni di casa che però non riescano a trovare il varco giusto nell’organizzata difesa avversaria. Il Città di Campobasso, dal canto suo, riesce a passare in vantaggio al suo primo e vero acuto. Al 13′ Candellori mette dentro un pallone dalla sinistra su cui si avventa Cogliati che insacca il vantaggio per gli ospiti. L’Atletico Terme Fiuggi però non si scompone e continua infatti a macinare gioco sin da subito. Appena un paio di minuti dopo ci prova Forgione in acrobazia su un cross dalla sinistra ma il centrocampista non riesce ad impattare il pallone con l’azione che sfuma così in un nulla di fatto. Fiuggi pericoloso anche qualche minuto dopo quando Papaserio, in spaccata, non arriva d’un soffio su un cross basso dalla destra. Gli ospiti dal canto loro alzano il piede dall’acceleratore e stentano a far breccia tra le maglie dei padroni di casa. Atletico che al 37′ rischia poi la beffa con il bolide di Vanzan che si schianta sulla traversa. Si chiude così un primo tempo dove uno spietato Città di Campobasso riesce a capitalizzare praticamente l’unica occasione avuta.

Il secondo tempo

Nella ripresa la musica non cambia poi molto visto che l’Atletico Terme Fiuggi continua a spingere forte alla ricerca del pareggio. I ragazzi di Incocciati mettono infatti alle strette il Città di Campobasso e, dopo una decina di minuti, provano ad accendersi con Cifarelli. L’attaccante prende palla al limite e sgancia un destro su cui Piga si esalta con un autentico miracolo togliendo la palla dall’angolino. La capolista fatica a far valere la sua posizione di classifica provando a rendersi pericolosa su qualche calcio piazzato anche se, a conti fatti, la squadra di Cudini produrrà davvero poco.

Così come accaduto nel primo tempo però gli ospiti riescono a pungere alla prima occasione. Al 20′ è ancora Cogliati a piazzare la zampata giusta con il Città di Campobasso che esulta per il 2-0. Il cuore dell’Atletico Terme Fiuggi ora però emerge con ancora maggiore forza con i padroni di casa che si gettano in avanti cercando di rimettere in piedi il match. Partita che si riaccende poco dopo la mezzora della ripresa quando Gaetani sale in cattedra.

Rizzitelli avanza sulla destra e centra uno spiovente che sfila fin sul secondo palo. Qui è implacabile il numero 11 fiuggino che in mezza rovesciata trafigge Piga e riaccende così le speranze dei suoi. Il finale è rovente con l’Atletico Terme Fiuggi che si riversa nella metà campo avversaria. Gli ospiti chiudono così in piena apnea ma, alla fine, riescono comunque a difendere il vantaggio sino al triplice fischio. Domenica amara dunque per l’Atletico Terme Fiuggi, a cui comunque manca un calcio di rigore per un tocco di mano avversario in area ospite, anche se la squadra di Incocciati dopo una simile prestazione può davvero guardare con ottimismo al futuro.

Il tabellino

SERIE D

ATLETICO TERME FIUGGI – CITTA’ DI CAMPOBASSO 1-2

ATLETICO TERME FIUGGI Novi (14’st Atzeni), Marianelli, Papaserio (33’st Tucci), Del Duca, Forgione, Tornatore, Foglia (14’st Gaetani), Proia, Cifarelli (14’st Rizzitelli), Esposito (28’st Basilico), Frabotta PANCHINA Moriconi, Lo Duca, Tajani, Turzo ALLENATORE Romondini (sost. squalificato Incocciati)

CITTA’ DI CAMPOBASSO Piga, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Di Domenicantonio (26’st Tenkorang), Zammarchi (37’st Ladu) PANCHINA Raccichini, Martino, Sbardella, Capuozzo, Mancini, Fruscella, Vitali ALLENATORE Cudini

MARCATORI Cogliati 13’pt e 20’st (CC), Gaetani 33’st (ATF)

ARBITRO Arcidiano di Acireale

ASSISTENTI Celestino di R. Calabria e Roberto di Lamezia T.

NOTE Ammoniti Frabotta, Forgione, Brenci