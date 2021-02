Giornata Mondiale delle aree umide: i festeggiamenti di Fare Verde Fiuggi

“in quanto ad oggi sembra mantenere le proprie volontà espresse a tutela dell’ambiente, mantenendo il livello delle acque del Lago entro la soglia limite concordata al fine di mantenere inondata la zona umida della Riserva Naturale di Canterno – unico luogo di riproduzione dell’avifauna e ittiofauna – come volontà maturata ed impegno sottoscritto al Tavolo Tecnico “Uomo e Natura in Simbiosi” il 15 Febbraio 2018 presso l’aula consiliare del Comune di Fumone alla presenza di diverse figure Istituzionali, Ente Parco

Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Legambiente Fiuggi APS e altre Associazioni Ambientaliste. In quella sede il rappresentante dell’Enel Green Power siglò l’impegno a sospendere la captazione delle acque del lago per fini idroelettrici al di sotto della quota di + 546,40 slm nel periodo compreso tra il 01 dicembre e 30 giugno di ogni anno al fine di permettere il compimento l’iter riproduttivo delle numerose specie di uccelli, anfibi e pesci che sono presenti nella stessa Riserva Naturale. Che aggiungere…….. se non la tanto attesa manifestazione di nuova Vita, che, oltre a rallegrare la Natura, sarà gioia per gli amanti di essa stessa? Il nostro augurio, oltre ciò, è che sia simbolo di una nuova e positiva fase sanitaria globale, volta ad una vera e propria Resurrezione” – concludono.