Il traffico sulle principali arterie della Capitale e dintorni risulta essere congestionato a causa di un incidente avvenuto tra la tarda mattinata di oggi e il primo pomeriggio di domenica 7 febbraio 2021. Il sinistro è avvenuto tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud.

Incidente stradale tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud: tre auto coinvolte

Attualmente, si transita su una sola corsia. Sono state ben tre le auto coinvolte nell’incidente. La dinamica è ancora da ricostruire, così come è ancora da appurare l’eventuale presenza di feriti. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 13+000.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla dinamica e a eventuali feriti, ma anche per quanto riguarda la situazione traffico e viabilità, attualmente abbastanza compromessa. Ricordiamo infatti che per procedere alla ricostruzione della dinamica e all’intervento del personale autorizzato, si transita soltanto su una sola corsia.