Autostrada A1, incidente all’uscita di Monteporzio: chiuso il casello

Intorno alle ore 12 della giornata odierna, domenica 7 febbraio 2021, si è verificato un brutto incidente nel tratto che conduce all’uscita autostradale del casello di Monteporzio.

Il sinistro è avvenuto dopo l’imbocco dello svincolo autostradale, non condizionando in alcun modo il traffico sull’A1 in direzione Napoli. La gravità dell’incidente ha richiesto però l’arrivo del personale Anas e di un’unità del 118, oltre che di un mezzo di elisoccorso.

In attesa del completamento dei soccorsi, l’uscita autostradale è stata dichiarata chiusa per incidente.