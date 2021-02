Un brutto incendio è divampato nella giornata di oggi, venerdì 5 febbraio 2021, nella zona di Casal Palocco, all’interno di una villa.

Ecco tutti i dettagli di quello che è accaduto a Casal Palocco

Dalle ore 12:00 circa, due Squadre operative dei Vigili del Fuoco di Roma (11A Eur, 13A Ostia) con l’ausilio di tre autobotti, stanno intervenendo per l’incendio di una villa nel quartiere residenziale di Casal Palocco in Via Anassimene di Mileto,23.

Giunte sul posto, si assicurava una persona ai sanitari del 118, per le cure del caso.

Funzionario di turno in loco.