Via del Plebiscito. Abbandona l’autovettura e cerca di fermare auto e motoveicoli in transito. La Polizia di Stato denuncia un romano di 57 anni per resistenza minacce e porto ingiustificato di armi.

Cosa è successo

Ha fermato la sua auto in mezzo alla strada è sceso e dopo aver tentato di fermare auto e motoveicoli è scappato in direzione di largo di Torre Argentina.

Ad allertare la sala operativa della Questura, che ha inviato immediatamente una pattuglia del I Distretto Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, agenti del Reparto scorte in servizio nei pressi dell’Associazione Bancaria Italiana.

Quando la pattuglia è arrivata ha immediatamente intercettato l’uomo, un romano di 57 anni, che a più riprese ha provato ad aggredirli.

Perquisita l’autovettura, al suo interno, gli agenti hanno rinvenuto un coltello con una lama ricurva di circa 27 cm..

Terminati gli accertamenti l’uomo, con altri precedenti di polizia a suo carico, è stato denunciato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi.

Essendosi poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la ricerca di sostanze psicotrope o per i valori alcolemici gli è stata ritirata anche la patente di guida.