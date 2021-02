Valmontone, dopo 17 anni l’ex cinema Teatro Valle torna ai cittadini

A 17 anni dall’ultimo spettacolo, il cinema teatro Valle di Valmontone si avvia a tornare a servizio della città. Comincia così il post dell’Amministrazione Comunale su Facebook, che prosegue: “Sono infatti iniziati i lavori di ristrutturazione dell’impianto di via Giacomo Matteotti, chiuso il 9 gennaio 2004 con un’ordinanza e da allora mai più riaperto. Dopo un lungo e travagliato iter giudiziario, il Comune è finalmente tornato in possesso della struttura e, ottenuto un finanziamento di 501 mila euro dalla Regione Lazio (a cui si aggiungono 60 mila euro di fondi comunali), ha potuto avviare la gara per affidare i lavori che, da qui a quattro mesi, restituiranno il teatro alla vita culturale di Valmontone.