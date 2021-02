E’quanto dichiarano, in una nota congiunta, Massimo Iori, responsabile TPL pubblico del presidio di Frosinone per la Fit-Cisl del Lazio, e Rocco Valentini, coordinatore Cotral di Frosinone per la Fit-Cisl del Lazio, aggiungendo che “il senso di responsabilità dei lavoratori, già dimostrato nel corso degli ultimi anni, ha portato all’importante risanamento dell’azienda, e adesso contribuirà ulteriormente alla tutela della salute pubblica a bordo mezzi. Per coloro che dichiareranno la loro disponibilità, è prevista un’indennità: è giusto che sia previsto un riconoscimento per chi si spende per la collettività”.