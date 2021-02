Roma, sciopero trasporti 8 febbraio 2021: motivi, orari e fasce di garanzia

Attesa per lo sciopero dei trasporti a Roma proclamato per lunedì 8 febbraio 2021. A proclamare la mobilitazione sono state le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, con l’adesione anche di SLM Fast Confsal. Lo stop si va ad aggiungere a quello proclamato pochi giorni fa, sebbene abbia avuto un impatto notevolmente minore sul trasporto pubblico.

Fasce di garanzia dello sciopero di Roma dell’8 febbraio 2021

Lo sciopero dei trasporti a Roma dell’8 febbraio avrà una durata di 4 ore. Avrà inizio dalle 8:30 alle 12:30 e in questi orari saranno possibili le ripercussioni sul servizio di autobus, metro, tram e linee ferroviarie Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Nord. Le fasce di orario antecedenti e successive i suddetti orari saranno regolari, come sempre: saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8 e 30 e quelle alla ripresa del servizio, dalle ore 12 e 31 in poi.

I motivi

Lo sciopero è stato proclamato a causa del mancato rinnovo del contratto, scaduto da tre anni, ma anche per altri motivi. In primis, quelli legata alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, in cui i lavoratori del trasporto pubblico hanno continuato a lavorare, nonostante molte incongruenze da loro constate.

Sciopero anche dei dipendenti Cotral

Anche i dipendenti di Cotral si fermeranno per lo sciopero nazionale, che avrà ripercussioni soprattutto a Roma, indetto per il prossimo lunedì 8 febbraio 2021. A proclamare lo stop sono state, in questo caso, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Una, Slm Fast Confsal e Faisa Cisal.

Anche qui gli orari sono gli stessi e il fermo avrà valenza dalle 8:30 fino alle 12:30 e durerà quindi 4 ore. Anche qui, saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8 e 30 e quelle alla ripresa del servizio, dalle ore 12 e 31 in poi. Potrebbero seguire aggiornamenti