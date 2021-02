Ministero degli Esteri, MIUR e CRUI: disponibili 187 tirocini. Ecco le info

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un bando per 187 tirocini presso il Ministero degli Esteri, MIUR e CRUI. Ecco qualche informazione.

Tirocini Ministero degli Esteri, MIUR e CRUI

I posti da assegnare per i vari tirocini saranno appunto 187 nel periodo tra il giorno 10 maggio 2021 e il 6 agosto 2021. Ogni tirocinio avrà una durata di 3 mesi, eventualmente prorogabile per 1 mese.

Requisiti

essere studenti di una delle università italiane che partecipano all’iniziativa

cittadinanza italiana

avere un’età non superiore ai 29 anni

avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico

conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2

media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30

non essere stati condannati per delitti non colposi

non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione

nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali) o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica, secondo l’elenco riportato nel bando

Tutti i requisiti saranno consultabili anche sul bando ufficiale.

Come fare per partecipare

L’iscrizione deve avvenire in modo telematico seguendo la procedura on line nella pagina dedicata ai tirocini del Crui entro il 19 febbraio alle ore 17. Sul bando ufficiale potrete comunque trovare tutte le informazioni utili per una corretta candidatura.