Questa mattina, 4 febbraio 2021, circa verso le 8:25, due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in zona Tuscolana per estinguere un incendio divampato sul balcone di un appartamento.

Tuscolana, l’intervento dei Vigili del Fuoco

In via degli Opimiani, per incendio in appartamento, sono intervenute le squadre di Tuscolano 2 (12/A) e Tuscolano (3/A), che hanno provveduto ad estinguere le fiamme che hanno coinvolto solamente il gazebo del balcone di un appartamento ubicato al quinto piano di una palazzina.

Non sembrano essersi registrati danni a cose o persone.

In ausilio delle squadre VVF sono intervenute anche l’autoscala, la botte ed il carro teli, i Carabinieri e il 118 in loco per le loro competenza.