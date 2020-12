Tuscolana, box auto stupefacente: 12 kg di hashish all’interno

Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, i “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno arrestato un uomo albanese perché trovato in possesso di 12 kg. di hashish.

Roma. La Polizia di Stato arresta 35enne albanese con 12 Kg di Hashish

Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno monitorato gli spostamenti di un cittadino albanese notato muoversi in modo sospetto in zona Tuscolana a bordo di una Smart.

Lo stesso è stato pertanto sottoposto a controllo a seguito del quale ha mostrato un atteggiamento nervoso e schivo.

A fronte di ciò gli operatori hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare a seguito della quale sono stati rinvenuti, all’interno di un box auto nella disponibilità dell’albanese, circa 12 kg. di hashish suddivisi in panetti e conservati in sacchi da sottovuoto: il tutto pronto per essere immesso nell’illecito mercato.

La persona, visti i precedenti specifici e l’ingente quantitativo di droga rinvenuto, è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente ed in seguito al giudizio per direttissima è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli.