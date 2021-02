Acilia, scoperta una “casa dello spaccio”: arrestata pusher 45enne

Al termine di una mirata attività antidroga, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 45 anni, residente ad Acilia, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detezione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Acilia, arrestata pusher

I militari, dopo aver monitorato per alcuni giorni l’insolito via-vai dall’abitazione della donna ed avendo il sospetto che all’interno potessero svolgersi attività illecite, hanno fatto scattare una perquisizione nello stabile, all’esito della quale sono stati rinvenuti oltre 1 Kg di cocaina, il materiale necessario per il “taglio” della droga, tutto l’occorrente per la suddivisione ed il confezionamento delle dosi e, occultata in un anfratto, una pistola con matricola abrasa marca Glock calibro 40, perfettamente funzionante e completa di 2 caricatori con 26 proiettili, sulla cui provenienza sono tuttora in corso gli accertamenti.

Inoltre, in una vicina abitazione di cui la 45enne aveva la disponibilità, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre la pusher è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.