Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia che hanno portato all’arresto di 3 persone.

Arrestati 3 pusher dai Carabinieri

A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di Acilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 27enne del posto. I militari, dopo aver notato un insolito andirivieni dall’abitazione occupata dal giovane, hanno fatto irruzione nell’appartamento. All’interno, i Carabinieri hanno sorpreso il malfattore, rinvenendo oltre 150 grammi di stupefacenti di vario genere fra hashish e marijuana, nonché tutto il materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga e la somma contante di 1.470 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. Il pusher è così finito in manette, venendo ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre lo stupefacente, il denaro contante e il restante materiale rinvenuto, sono stati sequestrati.

Sempre agli arresti domiciliari è finito un 49enne originario dell’India. I Carabinieri della Stazione di Fregene lo hanno infatti fermato per un controllo mentre, a bordo della propria bicicletta, percorreva le strade di quel centro. L’uomo, che è apparso da subito molto nervoso, è stato sottoposto a perquisizione. L’attività d’indagine ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un involucro, circa 5 grammi di bulbi essiccati di papavero da oppio.

Nel corso della successiva perquisizione nell’abitazione occupata dal malfattore, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato 220 grammi della medesima sostanza. Il pusher è stato così arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno arrestato un 24enne del posto, già gravato da precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria convivente. I militari, a seguito di segnalazione, sono infatti intervenuti presso l’abitazione della coppia, al cui interno hanno trovato la giovane gravemente ferita ed in strato di shock. I militari, dopo avere contattato il 118 ed affidato la donna alle cure dei sanitari, si sono immediatamente attivati per accertare l’accaduto.

I Carabinieri hanno così ricostruito una prolungata storia di maltrattamenti culminata, nella mattinata di ieri, in una violenta aggressione, nel corso della quale l’uomo, brandendo una mazza di ferro, ha gravemente ferito la giovane convivente. Il malfattore è stato rintracciato e bloccato dai militari che nell’occasione lo hanno anche trovato in possesso di 45 grammi di marijuana. L’uomo è stato così arrestato e condotto presso la casa circondariale di Rieti, in attesa di essere interrogato dal magistrato al quale dovrà rispondere dei reati di “maltrattamenti in famiglia”, “lesioni personali aggravate” e di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

Foto di repertorio