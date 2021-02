Dal portale Acea si apprende che, in data 5 febbraio 2021, si verificherà una sospensione del flusso idrico nel comune di Ceccano. Di seguito, tutti i dettagli.

Ceccano, sospensione idrica programmata venerdì 5 febbraio 2021

“Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata in via Santo Stefano, venerdì 5 febbraio dalle ore 08:00 alle 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ceccano. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Fabrateria Vetus

via Giacomo Brodolini

via Giacomo Matteotti

via Armando Diaz

via Madonna del Carmine

via del Castagno

via Badia

via Castellone

via Fiano

via Fontana del Gatto

via San Paolo della Croce

via dell’Abbazia

via Pedemontana

via Galluzzo

località Cirello

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti)”, è quanto comunicato da Acea.

Foto di repertorio