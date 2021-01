Domani è previsto uno stop generale. Sciopero a Roma, ma anche in tutta Italia pianificato per venerdì 29 gennaio 2021. Saranno a rischio i trasporti, i servizi pubblici e le scuole. Scopriamo i dettagli.

Sciopero a Roma: venerdì 29 gennaio 2021 a rischio servizi pubblici e scuole

Lo sciopero di venerdì nella Capitale riguarderà trasporti, servizi pubblici, sanità e scuole: molti dei settori primari. Potrebbero verificarsi dunque disagi anche per via dello stop che docenti e personale Ata ha indetto. In tal caso, le comunicazioni sono state fatte direttamente dalle scuole stesse, nei confronti degli alunni e dei familiari. Il settore trasporti potrebbe non risentirne molto: né Atac né Roma Mobilità hanno rilasciato comunicati in merito. Lo sciopero è stato comunque indetto dalle sigle Si Cobas e Slai Cobas.

La motivazione dello stop riguarda la contrarietà al Governo e alle politiche adottate per affrontare l’epidemia in corso. Potrebbero seguire aggiornamenti.