Attività Screening Oncologici di I° livello –…

Dal 1° febbraio 2021 sono iniziate le attività di Screening Oncologici di I° livello presso il Distretto Sanitario H5, Via San Biagio 19/21 – Velletri per le cittadine ed i cittadini dei Comuni di Lariano e Velletri. I programmi di Screening riguardano la seguente popolazione:

Screening mammografico – rivolto alle donne in fascia target 50-69 anni tramite lettera d’invito con appuntamento prefissato e alle donne in fascia target 70-74 anni con adesione spontanea.

Dal 1 marzo 2021 sarà attivo il seguente programma di screening:

Screening colon retto – uomini e donne 50-74 anni

Le Unità mobili saranno attive dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45

Si tratta di un percorso organizzato di prevenzione, che attraverso il test di screening e richiami periodici consente di seguire nel tempo la persona. Tutte le prestazioni previste nel percorso di screening sono gratuite, non richiedono il pagamento di alcun ticket e non è necessaria la ricetta del medico di famiglia. È garantita gratuitamente anche l’eventuale assistenza diagnostica e terapeutica in tutte le fasi del percorso.

Come aderire:

La Asl Roma 6 spedisce per posta un invito con un appuntamento prefissato, per effettuare il test di screening in uno dei centri di riferimento.

Se non hai ricevuto la lettera-invito o per ulteriori informazioni sullo screening per il tumore alla mammella e al colon retto chiama da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00, solo da linea fissa, il numero verde 800.430.264 e, sia da linea fissa che mobile, il numero 06.9327.3281. E’ possibile contattare anche Andos Onlus ai numeri 06.93.25.562 (lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-12.00) e 349.87.02.789 (lunedì al venerdì 12.00-16.00).

In caso di esito regolare il centro screening invia una lettera a casa con il risultato e dopo due anni provvede ad inviare una nuova lettera con l’invito a ripetere l’esame.

In caso di esito dubbio, la persona viene invitata per effettuare esami di approfondimento diagnostico ed eventualmente i trattamenti previsti.

Il risultato del test viene spedito a casa per posta e se fosse necessario un approfondimento, si verrà contattati telefonicamente.

Per ulteriori informazioni e per richiedere di essere inseriti nei Programmi di Screening l’utenza può contattare il n. verde 800.430.264