L’ASL Roma 5 comunica i centri attivi e disponibili come punti di somministrazione dei vaccini anti-Covid per la popolazione over 80. Di seguito, i dettagli.

ASL Roma 5, i punti di somministrazione delle dosi

Si comunica che al momento i Punti Vaccinali prenotabili online attraverso il sistema regionale (http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) sono 5:

Tivoli (Palazzo Cianti) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

Palestrina (Palaverde) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

Subiaco (Distretto) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

Mentana (via Reatina snc) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

Palombara Sabina (Casa della Salute) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

Tivoli Terme Acque Albule, Colleferro Auditorium e Valmontone Hospital non sono al momento attivi e quindi prenotabili.

Saranno attivati in linea con le disponibilità dei vaccini secondo le indicazioni della Regione Lazio. Al momento quindi queste ulteriori 3 sedi non sono selezionabili da sistema.

Si comunica inoltre che sono in fase di accreditamento quali ULTERIORI Punti Vaccinali: IHG (Guidonia Montecelio) e Colle Cesarano (Tivoli).

