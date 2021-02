Sono state pubblicate altre FAQ sul sito SaluteLazio.it per ulteriori chiarimenti in merito alle vaccinazioni per la popolazione over 80.

Nel frattempo, è stato comunicato che nel Lazio oggi, 3 febbraio, alle ore 12:00, è stata superata la quota delle 150 mila prenotazioni: ovvero un anziano su tre ha già la prima e la seconda dose prenotata, conosce il luogo e la data a soli due giorni da attivazione servizio un risultato importante.

Risulta superata anche la quota delle 80 mila doppie vaccinazioni somministrate e sono poco più di 2 mila le richieste degli over 80 per il vaccino domiciliare che sono state inviate alle rispettive Asl per attivare le USCAR o il medico di medicina generale dell’assistito, qualora avesse aderito alla campagna vaccinale. E’ quanto dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Le FAQ sulla campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80

E’ obbligatorio vaccinarsi? No, l’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.

Se si ha uno specifico problema di salute o una patologia, a chi è possibile rivolgersi per sapere se è opportuno vaccinarsi? Per informazioni di carattere sanitario rivolgersi al proprio medico di fiducia, prima di effettuare la prenotazione.

Da dove si accede al sistema di prenotazione? Il sistema di prenotazione è accessibile via web tramite l’indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio oppure tramite SaluteLazio.it E’ disponibile un servizio telefonico di assistenza alla prenotazione tramite il numero 06.164.161.841.