“Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (+1.912) e quasi 13 mila antigenici per un totale di 23 mila test, si registrano 842 casi positivi (+125), 52 i decessi (+14) e +1.507 i guariti.

Aumentano i casi e i decessi, mentre sono stabili le terapie intensive e diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città tornano a quota 500.

Nella Asl Roma 1 sono 257 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono trentatre i ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nelle province si registrano 156 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 41 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 68, 70, 77, 86, 87, 88, 97 e 97 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 73 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 77 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 93 e 96 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 23 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 80 anni con patologie” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

VACCINI ANTI COVID : OGGI SUPERATA LA QUOTA DELLE 200 MILA DOSI SOMMINISTRATE NEL LAZIO (SONO GIA’ QUASI 14 MILA QUELLE PER GLI OVER 80 ANNI) E ANDIAMO VERSO LE 80 MILA LE PERSONE CHE GIA’ HANNO RICEVUTO I RICHIAMI. SU SALUTELAZIO.IT IL CONTATORE GIORNALIERO DELLE VACCINAZIONI;

VACCINAZIONI OVER 80 : SUPERATE LE 120 MILA PRENOTAZIONI IN UN GIORNO, NEL LAZIO 1 OVER 80 SU 4 HA LA SUA PRENOTAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA DOSE DEL VACCINO ANTICOVID. SUL SITO SALUTELAZIO.IT E’ POSSIBILE TROVARE IL CONTATORE IN TEMPO REALE DEL NUMERO DELLE PRENOTAZIONI EFFETTUATE PER GLI OVER 80. SONO GIA’ PIU’ DI MILLE LE PRENOTAZIONI PER IL VACCINO A DOMICILIO EFFETTUATE DA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. NESSUNO RIMARRA’ SENZA LA SUA PRENOTAZIONE IL SERVIZIO RIMARRA’ ATTIVO NELLE PROSSIME SETTIMANE E LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI AVRÀ INIZIO L’8 FEBBRAIO.