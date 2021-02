Roma, San Camillo: inaugurati nuovi spazi del reparto di Ematologia

Sono stati inaugurati questa mattina presso l’ospedale San Camillo di Roma i nuovi spazi di degenza per i pazienti trapiantati nel reparto di Ematologia diretto dal Prof. Luigi Rigacci (padiglione Cesalpino) alla presenza dell’Assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del Direttore Generale facente funzione dell’ospedale, Francesca Milito.

Gli interventi di ammodernamento sono iniziati a luglio scorso ed hanno permesso di ricavare quattro nuove stanze di degenza singole destinate ai trapiantati di midollo che hanno bisogno di lunghi periodi di isolamento. Tutto è stato fatto senza pregiudicare ne fermare l’attività di trapianti di sangue e midollo. “Si tratta di lavori molto importanti – ha commentato l’Assessore D’Amato al termine della visita – che avranno una ricaduta positiva su tutta l’attività dell’ematologia che avrà a disposizione ora nuovi spazi a testimonianza che nonostante l’emergenza COVID l’attività del Sistema sanitario regionale non si è mai interrotta”.