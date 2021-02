Una lite per banali motivi di viabilità che poteva trasformarsi in tragedia, è quanto accaduto, ieri pomeriggio, su Ponte Garibaldi dove due automobilisti, dopo essersi punzecchiati nel traffico, hanno deciso di fermare i rispettivi veicoli in mezzo alla strada e affrontarsi, di fronte allo sguardo delle loro fidanzate.

Roma, Ponte Garibaldi: arrestato per tentato omicidio

Durante la zuffa, uno dei due – un romano di 29 anni con precedenti per droga – ha afferrato un paio di forbici da elettricista con cui si è scagliato sull’avversario – un 23enne della provincia di Salerno – colpendolo più volte all’addome senza ferirlo in modo grave solo grazie allo spessore del giubbotto che indossava.

L’aggressore non si è fermato nemmeno di fronte alla fidanzata della vittima che si è frapposta tra i due per sedare la lite e che ha anche lei rimediato dei calci alle gambe.

Una “gazzella” dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito proprio in quel momento, è immediatamente intervenuta fermando i contendenti. Ai militari non è sfuggito il repentino movimento della fidanzata del 29enne che, pensando di non essere osservata, ha tentato di far sparire le forbici nascondendole nella loro auto. Dopo averle recuperate, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo per tentato omicidio e denunciato a piede libero la ragazza per favoreggiamento.

Le vittime sono state trasportate all’ospedale “Vannini” non in pericolo di vita, mentre il 29enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

