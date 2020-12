Alle ore 15:41, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma, è stata allertata da alcuni passanti per una persona caduta da Ponte Garibaldi.

Si tratta di un uomo, di nazionalità italiana. La persona è stata recuperata viva dalla Squadra 1A e dal Nucleo Sommozzatori VVF sulla riva sinistra in prossimità dell’isola Tiberina.

Dopo aver presentato i primi soccorsi del caso è stata assicurata alle cure del 118.

Alle ore 15.44 di oggi all’altezza dell’Isola Tiberina è stata segnalata una persona caduta nel Tevere.

Sul posto, si è accertato che in effetti, un ragazzo di 31 anni, italiano, si era gettato da Ponte Sisto per tentare il suicidio. La prontezza della squadra della Polizia Fluviale della Polizia di Stato, allertata da alcuni passanti, ha evitato conseguenze peggiori. Soccorso, l’uomo è stato trasportato in ospedale cosciente, ma in codice rosso per le varie fratture riportate. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

