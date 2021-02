Non ci ha pensato due volte la poliziotta intervenuta nella mattinata di ieri in Via Pisino in servizio dei controllo del territorio sulla pattuglia del commissariato S.Ippolito per la segnalazione di una persona molesta e aggressiva nei confronti dei cittadini in transito. Quando ha visto l’uomo avvicinarsi alla donna che stava passeggiando con i suoi bambini, si è messa in mezzo per evitare che il 43enne potesse aggredire lei o i suoi figli.

Collatino, poliziotta aggredita per aver difeso una mamma e i suoi bambini

Ad essere aggredita invece è stata la stessa agente colpita violentemente al volto prima con un pugno e poi con uno schiaffo.

L’agente ferito, con l’aiuto del collega e di un altro equipaggio del commissariato San Lorenzo, sono riusciti a contenere l’uomo fino a bloccarlo definitivamente.

H.A., con numerosi precedenti di polizia è stato arrestato per resistenza, lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’agente, condotta immediatamente in ospedale, ha riportato la frattura del setto nasale.

Foto di repertorio