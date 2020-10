I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due cittadini romani, un 28enne e un 42enne, entrambi con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso.

La segnalazione

Ieri sera, i Carabinieri sono intervenuti in via Cesare Massini, quartiere Collatino, per la segnalazione giunta al 112 da parte di un abitante di zona che aveva notato due soggetti introdursi, dopo aver manomesso la serratura della porta anteriore lato passeggero, all’interno di autovettura in sosta, per poi allontanarsi successivamente a bordo di una utilitaria di colore chiaro.

Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare, in via Umberto Calosso, poco distante, l’autovettura in fuga con a bordo i due complici, immediatamente bloccati.

La successiva perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di molteplici arnesi da scasso, chiavi clonate, centraline di auto e blocchetti per l’accensione, il tutto abilmente occultato all’interno di un vano doppio-fondo ricavato all’interno dell’alloggiamento del sistema airbag anteriore lato passeggero ed accessibile tramite un meccanismo elettronico.

Il “kit del furto” rinvenuto è stato sequestrato mentre gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.