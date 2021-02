Anagni, 38enne danneggia arredi e vasi del Centro Storico: era ubriaco

Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Sgurgola, intervenuti ad Anagni in quanto allertati dalla Centrale operativa della locale Compagnia, deferivano in stato di libertà un 38enne del posto (già censito per i reati di resistenza a P.U., contro la persona ed in materia di stupefacenti) perché responsabile di “danneggiamento” e “Resistenza a P.U.”.

I fatti

L’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, danneggiava alcuni arredi urbani presenti nel centro storico della città dei Papi, in particolare dei vasi da fiori.

Il prevenuto, al fine di sottrarsi al controllo spintonava i militari, che riuscivano comunque a bloccarlo deferendolo all’A.G.

Foto di repertorio