Il Lazio è ufficialmente in zona gialla e questo vuol dire rallentamento delle restrizioni. Resta però ancora un nodo da sciogliere: le palestre. Quando verranno riaperte? Proviamo a capire quale sono le ipotesi.

Lazio zona gialla: le palestre quando riapriranno?

Una cosa, per ora, è sicura. Con il provvedimento firmato lo scorso gennaio, tutte le attività sportive di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono chiusi. L’unica eccezione è quella delle attività riabilitative o per gli atleti.

Con l’ufficialità della zona gialla, che prevede la riapertura (parziale) di attività di ristorazione, teatri e musei, quello che i cittadini si aspettavano era anche un via libera per le attività sportive ma, purtroppo per loro, questo non è arrivato. Allora ecco le prime ipotesi.

La prima data utile che troviamo è il 15 febbraio 2021. Perché questa data? Scadrà il divieto di mobilità tra Regioni anche in zona gialla, questo vuol dire un rallentamento significativo delle misure e che potrebbe ridare la possibilità a palestre e piscine di poter cominciare nuovamente le loro attività.

Ovviamente restiamo sempre nell’area delle ipotesi. Tutto questo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui si manifesti un significante aumento dei contagi.