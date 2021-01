Domani lunedì 1 febbraio dalle ore 7.40 alle ore 8.00 del mattino, su Rai 3, nell’ambito del programma “buongiorno regione” , andrà in onda il servizio sulla frana di via traiana, a Segni.

Ricordiamo che per chi non avesse modo di vederlo, può vederlo tramite la piattaforma Raiplay, in seguito.