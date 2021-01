Novità importanti arrivano sul fronte via Traiana, nel comune di Segni. Dopo il crollo avuto diverso tempo fa, il Sindaco ha avuto delle conferme importanti da parte della Città Metropolitana.

Segni, riapertura di una corsia entro fine mese: la conferma del Sindaco che scrive alla Città Metropolitana

Nella mattinata di oggi, 22 gennaio 2021, il responsabile alla viabilità di Città Metropolitana, sentito telefonicamente, ha riferito che entro il mese corrente sarà pronto il progetto esecutivo che prevede la riapertura di una corsia sul tratto di strada di Via Traiana, interessato alla frana.

Subito dopo si procederà all’affidamento diretto dei lavori che prevedono l’ampliamento lato monte della sede stradale con relativi muri di sostegno sui versanti superiore e inferiore. L’intervento sarà reso compatibile con l’opera definitiva della riapertura completa della strada.

Nel contempo sulla via Segni-Gavignano, sono in corso i lavori di asfaltatura cui seguirà la gabbionatura lato monte per evitare la caduta di detriti e massi dal versante e la realizzazione della segnaletica orizzontale.