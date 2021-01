In questo fine settimana sono oltre 40 i casi sanzionati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per le violazioni delle norme a tutela della salute pubblica. In particolare, a partire dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata, le pattuglie hanno dovuto procedere all’isolamento temporaneo di alcune aree e per scongiurare assembramenti, tra cui piazza dell’Immacolata, largo degli Osci, piazza San Callisto e Santa Maria in Trastevere.

Assembramenti e consumo irregolare di alcolici, oltre 40 le persone sanzionate

I controlli hanno interessato diverse zone della Capitale, con una vigilanza estesa anche alle vie circostanti le piazze e le località di ritrovo momentaneamente interdette, al fine di evitare possibili situazioni di calca.

Le sanzioni hanno riguardato principalmente la formazione di assembramenti ed il consumo irregolare di alcolici su strada, non solo nelle zone del Centro Storico ma anche nei quartieri Prati, Monti, Pigneto e all’Eur. Qui gli agenti hanno svolto verifiche mirate per contrastare i fenomeni connessi al disturbo della quiete pubblica a causa dell’utilizzo improprio di microcar: due i ragazzi sanzionati. Nella zona di Campo de’ Fiori multato invece un esercente che continuava a somministrare alcolici ben oltre le 18.00.

Accertamenti hanno riguardato anche i minimarket ed esercizi commerciali, con quattro sanzioni per vendita e somministrazione oltre l’orario previsto e per il mancato uso di mascherine. Oltre 200 le persone controllate nell’ambito dei controlli sulle limitazioni alla circolazione in vigore dopo le 22.00.

Foto di repertorio