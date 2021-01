Roma, continua la lotta allo spaccio di droga: arrestati 11 pusher

Gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 22enne egiziano che in periodo covid ha deciso di cambiare attività dedicandosi allo spaccio al dettaglio nella zona della stazione termini. E. A. G. R., conosciuto agli agenti perché sottoposto recentemente a misure precautelari per rapina, è stato colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente in via Gioberti, lo stesso è salito a bordo di un’autovettura guidata da una donna per cederle 2,54 grammi lordi di hashish. Il 22enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 0,25 grammi lordi di hashish. Alla donna invece è stata sequestrata la sostanza stupefacente e si è proceduto alla contestazione amministrativa prevista in materia di stupefacenti. Sempre in via Gioberti è stato arrestato L. S. 30enne Africano colto in flagranza mentre, spostandosi tra le bancarelle di venditori ambulanti della zona, cedeva al suo interlocutore 0,27 grammi di cocaina in cambio di 20 euro.

Gli uomini del commissariato Fiumicino hanno arrestato I. E. 30enne romano mentre stava percorrendo Via del Faro in direzione passo della Sentinella, soffermandosi in zone note come aree di spaccio. L’uomo sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11,3 grammi di cocaina e dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 3,8 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Gli uomini del commissariato Celio invece hanno arrestato M. M. romano di 60 anni colto in flagranza di cessione di 0,20 grammi di eroina nei pressi di un bar ad un soggetto in bicicletta. Dalla perquisizione personale sono emersi ulteriori 0,26 grammi di eroina mentre dalla perquisizione domiciliare è stato rinvenuto materiale per il confezionamento. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Anche gli uomini del VI Distretto Casilino hanno arrestato S. D. 28enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in particolare l’uomo è stato sorpreso nella piazza di spaccio in via dei Cochi angolo via A. Mitelli mentre cedeva sostanza stupefacente ad una donna. L’uomo è stato trovato in possesso di 13,35 grammi di cocaina e 215,00 euro in contanti.

Invece gli uomini del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato un M. P. J. A. cittadino africano di 55 anni considerato come il fornitore di diversi pusher dell’area di movida denominata Pigneto. L’uomo era solito giungere presso la Stazione Metro Giardinetti, rifornire velocemente diversi cittadini africani dediti allo spaccio nella zona Pigneto e poi allontanarsi dalla zona rapidamente. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati 300 grammi lordi di eroina suddivisi in 25 involucri di cellophane, un bilancino di precisione e denaro contante.

Invece, gli uomini del commissariato Trastevere hanno arrestato V. E. albanese di 37 anni che era solito recarsi presso un’abitazione a bordo di un taxi che rimaneva in attesa sul posto mentre l’uomo entrava all’interno di un appartamento dal quale usciva dopo alcuni minuti allontanandosi a bordo del taxi. Fermato dagli agenti, l’uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, mentre dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 54 grammi di cocaina.

Infine durante l’attività di controllo gli uomini della Sezione Volanti hanno arrestato V. G. romano di 40 anni e S. S. di 55 anni trovati in possesso di circa 47 grammi di cocaina, circa 193 grammi di hashish e denaro contante. È stato arrestato inoltre S. C. di 30 anni per detenzione illecita di sostanza stupefacente e C. M. africano 30enne colto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.