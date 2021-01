Il SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, organizza un corso per aspiranti agenti di Polizia Locale.

“La Segreteria Sulpl di Roma organizza un corso per aspiranti agenti di Polizia Locale. Il sindacato di categoria vuole essere vicino agli aspiranti agenti, nonostante le restrizioni dei DPCM causa Covid-19 non consentano di organizzare corsi in presenza.”

“Quindi – informa Marco Milani, Segretario romano aggiunto Sulpl – considerata la grande richiesta, abbiamo deciso di utilizzare la modalità webinar (su piattaforma Zoom) che coniuga in un’unica esperienza la comodità di fruizione da casa con l’efficacia e l’interattività tipiche di un evento in presenza.

Proprio come in un’aula reale ci ritroveremo all’ora prestabilita e tutti i partecipanti avranno la possibilità di intervenire attivamente nel corso e interagire con i nostri docenti esperti e qualificati.

Il concorso che si svolgerà nei prossimi mesi a Roma dovrà essere la svolta per la Polizia Locale di Roma Capitale ed auspichiamo riesca finalmente a dare le risorse umane, soprattutto giovani, che le mancano, per riuscire ad offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace alla nostra meravigliosa città”.

Il corso si svolgerà in orari serali dalle 20 alle 22.30 (anche per agevolare chi lavora) per un totale di 15 lezioni. Per ulteriori info e costi contattare i recapiti indicati in locandina.