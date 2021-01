Concorsi INPS per i medici: previste 189 assunzioni tra il 2021 e il 2022

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, sono in arrivo dei concorsi per l’INPS per l’assunzione di medici.

Concorsi INPS per assumere medici: i dettagli

Al momento sappiamo solo che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi ed Esami, e sul portale web dell’Inps che è sempre molto aggiornato. Le procedure concorsuali saranno per titoli ed esami. Visto il perdurare della situazione di crisi legata al Covid, è molto probabile che i vari concorsi si svolgeranno seguendo le nuove procedure anti contagio. Ne sapremo di più a breve, non appena i concorsi INPS per medici: saranno banditi.

Si parla di assunzione di ben 189 medici tra il 2021 e il 2022. Una grande notizia insomma che, con la legge di Bilancio 2021, darà la possibilità a molte persone laureate in medicina di poter avere un contratto a tempo indeterminato.

L’obiettivo è garantire lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili e le attività medico-legali di tipo previdenziale e assistenziali.