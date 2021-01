Leroy Merlin è alla ricerca di personale: tante le posizioni aperte nel Lazio

Tante le opportunità di lavoro per lavorare da Leroy Merlin. Ecco le figure ricercate per le sedi di Fiumicino, Ciampino e Roma.

Lavora da Leroy Merlin: ecco le figure ricercate

Leroy Merlin inizia la propria attività in Francia nel 1923 e si sviluppa a livello internazionale dal 1983. Nel 2007 il Gruppo Leroy Merlin cambia nome in GROUPE ADEO che nel 2014 diventa ADEO. Le aziende del gruppo oggi sono riconosciute a livello mondiale e hanno ottenuto numerosi premi come ad esempio il “Great Place to Work”. A novembre 2016 viene inaugurato uno showroom di design a pochi passi dallo storico punto vendita di Corsico (Milano).

Quali sono le figure ricercate? Diciamo subito che, come appreso dal sito ufficiale dell’azienda, le offerte di lavoro sono diverse e riguardano diverse sedi sparse in tutta Italia. Nelle filiali del Lazio (Fiumicino, Ciampino e Roma) si ricercano prevalentemente: Venditore specialista – Mondo Giardino, Consigliere di Vendita Part-Time 20 H, Consigliere di Vendita Part-Time 20 H, venditori e, soprattutto, artigiani.

Come fare per candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro attive Leroy Merlin occorre visitare l’apposita pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Leroy Merlin “Lavora con noi”, e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form dedicato.