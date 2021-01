Una notizia molto importante per una delle storiche borgate del calcio romano. Dalla prossima stagione, com’era stato già ventilato nelle scorse settimane, tornerà a rotolare un pallone al “De Fonseca”, storico campo di Finocchio e tana del nuovo Asd Casilina calcio.

Le parole del neo Presidente Gagliarducci

Il proprietario e nuovo presidente sarà Enrico Gagliarducci, attuale massimo dirigente della Polisportiva Borghesiana a cui recentemente ha annunciato le sue dimissioni (che saranno ratificate entro la fine di febbraio): “Ovviamente porterò a termine l’impegno che avevo preso alla Polisportiva Borghesiana – dice Gagliarducci – Poi dall’inizio della nuova stagione mi tufferò in questa stimolante avventura. Con un grande sforzo, fatto anche per la mia famiglia, sono riuscito ad acquisire lo storico campo “De Fonseca” che in questa stagione è stato completamente inutilizzato.

L’idea è quella di riformare un settore Scuola calcio, ma anche le varie selezioni del settore agonistico e pure una prima squadra che al 99% ripartirà dalla Terza categoria: se ricominceremo da lì, lo faremo con la chiarissima intenzione di fare l’immediato salto in Seconda”. Il nuovo Asd Casilina calcio cercherà di richiamare i tratti storici del club capitolino: “A partire dai colori, che saranno rossoblu, proveremo a ridare vita a una società molto importante di Roma – dice Gagliarducci – La borgata è sempre stata vicina al Casilina e il mio impegno è quello di rimettere in piedi anche tutte quelle iniziative extra-calcio che si facevano al “De Fonseca” come quelle organizzate dai commercianti della zona.

E poi daremo spazio a diverse iniziative sociali, tra cui anche delle agevolazioni sulle iscrizioni per le famiglie con maggiori difficoltà economiche. Il prezzo della Scuola calcio dell’Asd Casilina è stato già fissato e sarà di 250 euro annuali a cui aggiungere il costo del kit di abbigliamento. Se la situazione epidemiologica migliorerà, da marzo organizzeremo dei raduni gratuiti al “De Fonseca” per i ragazzini in età di Scuola calcio, ovviamente liberi da tesseramento nell’attuale stagione”.

Sui nomi dei nuovi dirigenti e dello staff tecnico c’è massimo riserbo, ma una notizia è certa: “Io starò fuori dal campo – dice Gagliarducci che quest’anno guidava anche la Prima categoria della Polisportiva Borghesiana – Mi dedicherò solo ed esclusivamente all’attività dirigenziale perché saranno davvero tante le cose da fare”.