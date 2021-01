Nettuno, 5.600 test antigenici rapidi gratis in arrivo per le fasce più deboli

L’unità di crisi del Comune di Nettuno lo scorso 6 dicembre ha presentato formale richiesta al Commissario per l’emergenza covid Domenico Arcuri, chiedendo un sostegno concreto per il monitoraggio dello sviluppo del coronavirus sul territorio.

Test antigenici rapidi in arrivo a Nettuno

In sostanza è stata chiesta la possibilità di ottenere almeno 5mila test rapidi da destinare alle fasce meno abbienti della popolazione e a quelle più esposte al rischio di contagio per avere modo di avviare screening su larga scala destinati a bloccare l’evoluzione dei cluster di contagio.

“Oggi – fa sapere il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola – abbiamo ricevuto una pec dalla presidenza del consiglio dei Ministri, firmata dallo stesso commissario Arcuri, che concede al comune di Nettuno 5600 test antigenici rapidi che già domani saranno disponibili. Voglio ringraziare il professor Marchiafava, per l’impegno dimostrato anche per ottenere questo grande risultato, ma anche l’assessore Maddalena Noce e l’Ispettore superiore della Polizia locale Marina Barattoni che non hanno mai fatto mancare il loro impegno e materialmente hanno scritto al lettera che ha convinto Arcuri a fare questo dono prezioso ai cittadini di Nettuno.

Lunedì si riunirà di nuovo l’Unità di crisi e, sotto la supervisione del dottor Marchiafava e degli uffici comunali, verranno stilati i criteri di utilizzo dei test gratuiti che saranno un’arma importante per l’Amministrazione nella guerra contro il virus”.