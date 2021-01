Un incidente è avvenuto poco fa sulla A24 Roma-L’Aquila. Il sinistro è avvenuto precisamente tra Settecamini e il bivio del Grande Raccordo Anulare, in direzione della Capitale. Momentaneamente, il tratto è stato chiuso per permettere la rimozione dei detriti e al personale di ripristinare quanto prima la viabilità.

Incidente all’altezza di Settecamini avvenuto oggi

Poco prima delle 14:30 di oggi, 28 gennaio 2021, un incidente ha interessato il tratto della A24 Roma-Teramo. Sul sinistro si hanno ancora poche informazioni. La viabilità sta subendo ripercussioni poiché il tratto è stato temporaneamente chiuso.

Ancora non si hanno informazioni in merito all’esatta dinamica del sinistro e soprattutto sull’eventuale presenza di feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.

AGGIORNAMENTO: Intorno alle 15:30 il tratto è stato regolarmente riaperto.

Foto di repertorio