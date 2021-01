Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare: investito un uomo

Questa mattina, alle 6:20 del 27 gennaio 2021, è avvenuto un tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare. Un uomo è stato investito sulla carreggiata, anche se la dinamica è ancora tutta da stabilire.

Tragico incidente sul GRA

Il tragico incidente ha avuto luogo all’altezza di Via Prenestina, km 35,400. L’uomo è morto sul colpo, inutile qualsiasi tentativo di soccorso.

Il tratto di strada tra Prenestina e Casilina è rimasto chiuso dalle 7:00 alle 9:00 per permettere alla polizia stradale i primi rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. Al momento, l’incidente è stato rimosso, con presenza di code in smaltimento tra via Prenestina e via Nomentana.

Foto di repertorio