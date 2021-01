Castro Pretorio. Rapinano un giovane in strada: arrestati due malviventi

Sono stati gli uomini del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni e della sezione Volanti diretto da Marco Sangiovanni, ad arrestare due uomini M. I. A. Z. A. di 23 anni e H. A. A. F. di 24 anni, tra l’altro volti già conosciuti alle Forze dell’Ordine.

Castro Pretorio, arrestati due uomini

Gli agenti sono intervenuti in via San Martino della Battaglia poiché era stata segnalata una persona rapinata. La vittima ha riferito di essere stata bloccata da uno dei due malviventi in via dell’Università mentre l’altro complice lo ha sorpreso alle spalle per strappare la collana in oro che indossava. Il malcapitato ha iniziato ad inseguire uno dei due malviventi ingaggiando una colluttazione con il 24enne che, per poter fuggire, lo ha colpito con un bastone.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio H. A. A. F. è stato fermato e associato presso la Casa Circondariale di Rieti; grazie ad una minuziosa attività investigativa è stato rintracciato anche M. I. A. Z. A. sorpreso all’interno di una stanza dell’hotel in cui stava alloggiando. I due sono stati sottoposti a Fermo di Polizia Giudiziaria con l’accusa di rapina in concorso e accompagnati in carcere.

