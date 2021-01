Fiuggi, il lago di Canterno fa discutere: spunta l’abuso edilizio?

Abusi edilizi all’interno della riserva naturale del Lago di Canterno? Ad evidenziare la tematica è l’avvocato Angelo Terrinoni.

Oche uccise al lago di Canterno ma spunta anche l’abuso edilizio: la nota dell’Avv. Angelo Terrinoni

plastica e rifiuti vari finiti nelle acque del lago

ricomparsa dei pericolosi cianobatteri

discariche abusive nei terreni limitrofi

l’uccisione delle oche

abusi edilizi all’interno della Riserva Naturale

Mentre i primi quattro episodi hanno giustamente catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, sembra invece che l’ultimo sia passato in sordina.

Eppure la notizia non è di poco conto: il Comune di Fiuggi ha ordinato la demolizione di oltre 120 mq di opere realizzate abusivamente da un agriturismo, all’interno della riserva naturalistica del Lago di Canterno.

Secondo i tecnici comunali il proprietario avrebbe anche illegittimamente modificato la destinazione d’uso dell’immobile a ristorante.

Resta da capire come sia stato possibile realizzare tali abusi edilizi all’interno della riserva, che sicuramente non sono stati compiuti in un giorno, senza che nessuno se ne sia accorto. Sino ad ora.