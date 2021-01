Amazon assume magazzinieri a Passo Corese, Pomezia e Colleferro

Amazon è un’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington. È la più grande Internet company al mondo. Il grande colosso americano cerca personale nelle sue diverse sedi di Passo Corese, Pomezia e Colleferro.

Offerte di lavoro per Amazon a Passo Corese, Pomezia e Colleferro

Le offerte di lavoro sono valide per le sedi di Passo Corese (Via Garibaldi 96), Pomezia (Via Vivaldi 7/9) e Colleferro.

Ecco i dettagli dell’offerta

Magazziniere: Full Time

Carico / scarico della merce

Ricevimento di pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo della qualità

Classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione

Risoluzione degli imprevisti

Ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione

Come fare per inviare il CV ad Amazon

Tante le offerte di lavoro per il grande colosso americano. Nelle tre sedi precedentemente indicate si ricercano magazzinieri full time. Se sei interessato, e vuoi inviare il tuo Cv, puoi collegarti al sito internet di Adecco e seguire le indicazioni.