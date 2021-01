Focolaio in una RSA di Grottaferrata: 40 contagiati e 4 morti

Il sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti è in contatto diretto con le “Povere Figlie della Visitazione di Maria”, istituto religioso sito nel territorio comunale all’interno del quale si è sviluppato un focolaio di Covid-19.

Focolaio Covid-19 a Grottaferrata: la posizione del Comune

La struttura ospita la Casa di Riposo “Cuore Immacolato di Maria” all’interno della quale al 1 gennaio 2021 risultavano 39 anziani ospiti. Di essi 25 sono risultati positivi e tra questi tredici sono stati ricoverati in ospedale.

Oltre gli ospiti sono risultate positive 6 delle 7 suore della congregazione che si occupano quotidianamente dell’assistenza e della cura degli anziani e quattro lavoratori della cooperativa operante in struttura.

Ad oggi sono stati comunicati 4 decessi (2 in struttura dei quali una religiosa e 2 tra gli anziani ospedalizzati).

“Siamo a conoscenza del nuovo cluster sviluppatosi all’interno della struttura religiosa delle Figlie della Visitazione di Maria” dichiara il sindaco Andreotti. “Assieme a Protezione Civile e Croce Rossa abbiamo già attivato tutti i canali necessari per rifornire la struttura in sicurezza di alimenti e beni di prima necessità. La struttura è isolata e grazie alla collaborazione dei Carabinieri, come già accaduto nella scorsa primavera in situazioni simili, si fa in modo che estranei restino a dovuta distanza”.

“Alle famiglie degli anziani defunti, così come alla congregazione religiosa rinnovo la massima vicinanza e affetto in un momento di particolare difficoltà in cui come rappresentanti dell’Amministrazione comunale stiamo percorrendo tutte le strade necessarie a garantire una vicinanza solidale e viva da parte delle istituzioni del territorio”.