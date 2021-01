LO SPORTELLO A PALAZZO GRUTTER A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

Da oggi, 7 gennaio 2021, è attivo il Segretario Sociale Distrettuale, porta di accesso ai servizi sociosanitari e ai progetti distrettuali rivolto a tutti i cittadini dei comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora.

La sede del Segretario sociale Distrettuale si trova presso Palazzo Grutter, via XX Settembre (I piano) a Grottaferrata, comune capofila del Distretto Rm 6.1.

Questi sono i servizi a cura del nuovo ufficio distrettuale:

– Informazione e orientamento sulle modalità di accesso ai servizi sociosanitari;

– Segnalazione dei casi complessi per la presa in carico della persona;

– Valutazione dei bisogni della persona e orientamento verso specifici servizi;

– Monitoraggio sui bisogni sociali per la programmazione del Piano di Zona.

Nella fase emergenziale Covid ancora in corso, il Segretariato Sociale fornisce informazioni ai cittadini del distretto sulle misure socio economiche e socio assistenziali vigenti.

– Modalità di accesso ai Servizi Sociali Comunali e Distrettuali

– Misure di sostegno economico (reddito di emergenza, contributi economici comunali, bonus solidarietà alimentare)

– Informazioni per i servizi specialistici (ascolto psicologico, procedure sanitarie Covid)

Il Segretariato Sociale Distrettuale sarà raggiungibile telefonicamente al numero 0683919496.

Via e-mail all’indirizzo di posta elettronica segretariatosocialerm6.1@comune.grottaferrata.roma.it

In presenza nei seguenti giorni:

– il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16

– il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12 e di pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00.

SALMASO:”IL SEGRETARIATO SOCIALE STRUMENTO FONDAMENTALE DI COORDINAMENTO –“Lo strumento del segretariato sociale rappresenta uno strumento fondamentale di coordinamento, raccordo organizzativo e conoscenza diretta tra le strutture distrettuali, i servizi sociali dei nostri sette comuni e i cittadini con le loro storie e le conseguenti necessità” dichiara Tiziana Salmaso, assessora alle Politiche Sociali della Città di Grottaferrata.

“La buona operatività dell’ufficio, figlia di professionalità specifiche e di livello presso il Segretariato darà modo ai comuni di essere più efficaci e rapidi nell’individuare soluzioni e indirizzare i cittadini nei modi più opportuni”.

IL SINDACO ANDREOTTI: “SEMPRE PIU’ VICINI E ATTENTI A RAGGIUNGERE TUTTI I CITTADINI CHE NECESSITANO DELLE INIZIATIVE SOCIALI” – “Come hanno evidenziato i dati distrettuali forniti a fine anno, siamo in un trend di crescita e costante efficientamento dei servizi sociali sul nostro territorio. Credo vadano anzitutto ringraziati per questo slancio gli operatori dei sette comuni, il coordinamento della dottoressa Patrizia Pisano che da Grottaferrata sta operando in termini visibili a favore di un incremento delle prestazioni fornite alla cittadinanza, anche in una fase emergenziale come quella da ormai quasi un anno in corso”.

“Il 2021 in questo senso dovrà essere l’anno del rilancio in cui la comunicazione e lo sguardo di prospettiva al futuro possa mettere la popolazione nelle condizioni non solo di accedere ma anche di essere informata puntualmente sulle possibilità e le proposte che il settore sociale propone nei vari comuni del Distretto. Stiamo operando affinché si arrivi prima possibile a questo risultato che è al tempo stesso un traguardo e il punto di ripartenza verso le prossime sfide in ambito socio-sanitario che tutti attendiamo”.