Nuovo gesto di solidarietà nel corso dell’emergenza Coronavirus. La San Paolo della Croce Soc. Coop. Soc. ETS ha donato al Comune di Sora 100 saturimetri, strumenti che consentono di misurare battiti e saturazione dell’ossigeno.

La San Paolo della Croce dona al Comune di Sora 100 saturimetri

La consegna delle apparecchiature è avvenuta stamattina nelle mani del sindaco Roberto De Donatis.

“L’onda di solidarietà, legata alla pandemia in corso, non si ferma. Ringrazio di cuore la San Paolo della Croce per averci donato i saturimetri che consentiranno di monitorare i parametri vitali nei pazienti che stanno lottando contro il Covid. Nei prossimi giorni predisporremo gli atti necessari all’assegnazione di questi strumenti che andranno alle fasce più fragili della popolazione” dichiara il Sindaco Roberto De Donatis.