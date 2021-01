Ultima settimana di gennaio e “giorni della merla” in avvicinamento in tutta Italia. Il periodo più freddo dell’anno, in realtà, non riserverà fenomeni più rilevanti di quelli già vissuti nelle ultime settimane, con l’ormai consueta alternanza tra sole e pioggia e temperature che scenderanno solo in poche occasioni su valori inferiori allo zero. Lo “zibaldone” metereologico avrà luogo già nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 gennaio 2021 sulle province di Roma e Frosinone. Sole e pioggia si divideranno equamente il palcoscenico nelle prossime due giornate, con le temperature che saranno in leggero calo rispetto alle ultime giornate. Previsti, soprattutto nella giornata di lunedì, forti venti.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 gennaio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 25 gennaio:

Notte: Sereno

Mattina: Nubi sparse e pioggia debole

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 4° C; max 14° C. Venti: forti con raffiche

Martedì 26 gennaio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 2° C; max 11° C. Venti: forti

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 25 gennaio:

Notte: Sereno

Mattina: Nubi sparse e pioggia debole

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min -1° C; max 10° C. Venti: forti

Martedì 26 gennaio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min -2° C; max 9° C. Venti: forti